Президент Ильхам Алиев: Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя

БАКУ /Trend/ - Да упокоит Аллах души погибших в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении на Барду, выражаю соболезнования их семьям, желаю раненым исцеления. Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя.

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter.