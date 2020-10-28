Иран должен поддержать Азербайджан всесторонне - иранский депутат

БАКУ /Trend/ - Иран должен всесторонне и искренне поддержать миллионы мусульман Азербайджана, которые хотят освободить свои территории от оккупации.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе сегодняшнего заседания иранского парламента сказал депутат Махмуд Аббасзаде Мешкини. По его словам, Ирану следует должным образом реализовывать стратегию правительства.

Мешкини добавил, что в этом вопросе должны учитываться эмоции и требования народа Ирана, в частности, населения Восточного Азербайджана, Западного Азербайджана, Ардебиля, Зенджана и других провинций Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)