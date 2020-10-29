Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с Верховным представителем ЕС

Политика 29 октября 2020 09:15 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с Верховным представителем ЕС

БАКУ /Trend/ - 28 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Джозефом Борелем.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министр проинформировал Верховного представителя ЕС о грубом нарушении армянскими ВС режима гуманитарного прекращения огня, нанесении ракетных ударов по гражданскому населению и объектам инфраструктуры, а также использовании при этом кассетных бомб для того, чтобы добиться многочисленных жертв среди гражданского населения.

Джейхун Байрамов отметил, что вооруженные силы Армении целенаправленно убили мирных жителей, нанеся ракетные удары по городу Барда 27 и 28 октября. Он подчеркнул, что это еще одно военное преступление, совершенное Арменией, и Армения несет за это полную ответственность.

Верховный представитель ЕС Джозеф Борел выразил сожаление в связи с произошедшим и подчеркнул недопустимость этого. Также он подчеркнул важность возобновления диалога между сторонами для обеспечения мирного урегулирования конфликта.

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