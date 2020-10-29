Пакистан всегда рядом с братским Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Армянская армия, терпя поражение на поле боя, совершает преступления против мирного населения Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе встречи с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайи сказал начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

Гусейнов сказал, что азербайджанское государство всегда выступает за мир, однако проводящая политику терроризма и агрессии Армения, не уважая нормы и принципы международного права, продолжает совершать одно гнусное преступление за другим. Эта страна осуществила террористические акты против мирного населения городов Гянджа, Барда и других населенных пунктов Азербайджана. С 27 сентября в результате ракетных обстрелов армянскими ВС погибли 92 мирных жителя Азербайджана, 380 - получили ранения. Он добавил, что в результате очередного ракетного удара армянских ВС по Барде погиб 21 мирный житель, около 70 получили ранения.

Посол Пакистана Билал Хайи сказал, что его страна всегда поддерживает Азербайджан и предпринимает важные шаги для дальнейшего развития отношений.

"Пакистан всегда рядом с братским Азербайджаном", - добавил дипломат.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)