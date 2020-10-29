Омбудсмен Азербайджана направила письмо протеста в ЮНИСЕФ

БАКУ /Trend/ - В заявление ЮНИСЕФ от 28 октября 2020 года о продолжающихся боевых действиях в Нагорном Карабахе и прилегающих районах были допущены двойные стандарты, правда об убитых детях была скрыта.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате Омбудсмена, Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, взяв за основу то, что число, имена и фамилии убитых азербайджанских детей, а также названия районов, где они были убиты, были целенаправленно не указаны в заявлении, выразила по этому поводу решительный протест и обратилась к исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Гольцман Фор.

Омбудсмен сообщила, что дети погибли в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами, осуществленного с территории Армении по отдаленным от зоны конфликта населенным пунктам. Умалчивание об этих фактах в заявлении дает основание предполагать, что ЮНИСЕФ выступает не с беспристрастной позиции. а использует двойные стандарты, а также преследует цель связать человеческие жертвы с зоной боевых действий.

Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы международного права, подвергли интенсивному обстрелу густонаселенные города и районы, находящиеся в прифронтовой зоне, а также далеко от зоны боевых действий. В результате этого были убиты 90 человек, из них 11 детей. Среди 395 раненых 48 детей.

Замалчивать об этом означает закрывать глаза на продолжающийся террор Армении против гражданского населения, создавать условия для грубейшего нарушения норм и принципов международного права, в том числе Женевских конвенций, в частности положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Исходя из вышеприведенных фактов и результатов миссии по расследованию фактов, омбудсмен Сабина Алиева, призвала регионального директора ЮНИСЕФ потребовать обозначить позицию на уровне ООН в связи с военной агрессией Армении против гражданского населения Азербайджана, сопровождающейся человеческими жертвами, в том числе убийствами. Омбудсмен Азербайджана также предложила провести совместную миссию по расследованию фактов. На сегодня со стороны ЮНИСЕФ никакой деятельности по расследованию фактов не проведено.

В связи с вышеизложенным, омбудсмен Сабина Алиева выразила протест против заявления ЮНИСЕФ от 28 октября 2020 года относительно продолжающихся боевых действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах и потребовала ЮНИСЕФ обозначить позицию по поводу вышеприведенных фактов о гибели детей, принять самые действенные меры для предотвращения военных преступлений Армении, а также обеспечить главенствующие интересы детей.

(Текст: Турал Гараджаев)