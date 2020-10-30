Новый указ Президента Азербайджана это месседж оккупантам - Забудьте про эти земли!

Политика 30 октября 2020 14:54 (UTC+04:00)
Новый указ Президента Азербайджана это месседж оккупантам - Забудьте про эти земли!

БАКУ /Trend/ - Основной момент, вызывающий чувство гордости в Указе Президента Ильхама Алиева об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана заключается в том, что несмотря на все серьезные усилия оккупантов и их покровителей, мы сдержали свое слово и освободили наши территории.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, сейчас Азербайджан начинает восстанавливать эти территории, создается общественный порядок, вводятся соответствующие правила и нормативные акты, начинается развитие региона во всех сферах.

"Это месседж оккупантам - забудьте про эти земли! Хотя армянская сторона и пытается отбить освобожденные территории, это уже невозможно. Политика повторной оккупации со стороны Армении и ее сторонников уже разнесена в пух и прах. Этот указ поставил точку в данном вопросе. Наши оккупированные территории освобождаются шаг за шагом, там начинается созидательный процесс. Мы уже начали строительство инфраструктуры в этих районах", - отметил Мамедов.

Депутат добавил, что в указе в подробностях отражены все вопросы, связанные с управлением на освобожденных территориях.

"Наверняка, в ближайшем будущем для каждого учреждения на освобожденных территориях будут созданы положения, в соответствии с которыми эти учреждения будут выполнять возложенные на них задачи. На этих территориях также будут созданы комендатуры и сформированы структуры соответствующих ведомств", - подытожил Эльман Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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