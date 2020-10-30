В связи с военными провокациями Армении против Азербайджана возбуждено 52 уголовных дела (версия 2)

(Первая версия в 14:46)

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября в связи с военными провокациями Армении против Азербайджана возбуждено 52 уголовных дела.

Об этом на брифинге в Генеральной прокуратуре сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, 39 из этих преступлений связаны с ракетным обстрелом населенных пунктов и стратегических объектов Азербайджана: "Кроме того, 5 связаны с участием наемников в боевых операциях в Нагорном Карабахе, одно – с уничтожением исторических памятников и нанесением ущерба экологии. В Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) возбуждены 3 уголовных дела в связи с участием наемников в боевых действиях и бесчеловечным обращением с военнопленными, 4 уголовных дела расследуются в Военной прокуратуре. В данный момент продолжаются следственные меры по всем уголовным делам».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)