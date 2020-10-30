Для оценки преступлений Армении должен быть организован военный трибунал – Хикмет Гаджиев (версия 3)

(Первая версия в 14:45)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство в правовой плоскости продолжит шаги по уголовному преследованию за военные преступления, совершенные Арменией против азербайджанского народа. Эти преступления должны получить необходимую оценку на международных платформах.

Об этом на брифинге в Генеральной прокуратуре сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что для оценки преступлений Армении необходимо организовать военный трибунал.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что Армения совершила против Азербайджана многочисленные преступления. Эти преступления совершены военно-политическим руководством Армении. Ход продолжающихся сегодня военных операций показывает, что Армения осуществляет агрессию против Азербайджана, совершая убийства гражданских лиц: «До сегодняшнего дня Армения пыталась изменить формат переговорного процесса. Сегодня Армения как сторона, осуществляющая агрессию, несет непосредственную ответственность за все свои преступления».

Гаджиев добавил, что умышленное уничтожение культурных памятников, культурного наследия на оккупированных территориях тоже является военным преступлением: «До сегодняшнего дня на оккупированных территориях осуществлялась политика незаконного заселения, однако этому не была дана необходимая оценка. Использование оккупированных территорий в целях наживы также военное преступление. На оккупированных территориях осуществлялась незаконная экономическая деятельность. Незаконно эксплуатировались и вывозились из страны природные ископаемые из минеральных месторождений. Материальные средства, полученные в результате незаконной экономической деятельности, переведены на банковские счета Армении».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)