Завершилась встреча Джейхуна Байрамова с сопредседателями МГ ОБСЕ и главой МИД Армении

БАКУ /Trend/ - В Женеве завершилась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов представил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН и решений и документов международных организаций.

Говоря о гуманитарных мерах, министр Джейхун Байрамов подчеркнул демонстрируемый Азербайджаном конструктивный подход. В этой связи он отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке передал армянской стороне тела, а также пожилую армянку. Министр сказал, что Азербайджан давно выдвинул это предложение.

Министр Джейхун Байрамов также подчеркнул, что умышленный обстрел Арменией мирных жителей и населенных пунктов, которая грубо нарушает международное гуманитарное право, является неприемлемым.