БАКУ /Trend/ - Лица, незаконно эксплуатирующие золоторудные месторождения в Карабахе, объявлены в международный розыск, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Как сообщалось ранее, по фактам незаконной предпринимательской деятельности иностранных граждан армянского происхождения на территориях Лачинского, Кельбаджарского и других оккупированных районах Азербайджана в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана 21.10.2015 и 30.03.2018-го годов были возбуждены уголовные дела по статьям 192.2.3 (незаконное предпринимательство) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) УК.

Одно из этих уголовных дел касалось села Вежнали Зангиланского района, которое было оккупировано, но недавно освобождено в результате успешных операций азербайджанской армии. Так, на основании постановления Следственного управления Генеральной прокуратуры министерством налогов Азербайджана было установлено, что филиал Vallex Group закрытого акционерного общества «Base Metals», официально зарегистрированный в Швейцарии, за 2009-2017 годы получил незаконный доход в размере 301 миллиона 918 тысяч манатов от эксплуатации месторождений драгоценных металлов в селе Вежнали Зангиланского района.

По указанным статьям обвиняются финансовый инвестор Vallex Group, гражданин Швейцарии Вартан Сирмакес, глава Vallex Group Валерий Меджлумян, а также исполнительный директор компании «Base Metals» Артур Мкртумян. В их отношении решениями суда была избрана мера пресечения в виде ареста и все трое были объявлены в международный розыск следственным органом.

С целью выяснения размера ущерба, нанесенного государству и гражданам Азербайджана, и других обстоятельств, имеющих значение для следствия, сотрудниками прокуратуры проводятся следственные действия с осмотром территорий освобожденного 30.10.2020-го года села Вежнали, где в течение многих лет эксплуатировались месторождения золота.

Помимо этого, Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в компетентные органы Швейцарии с запросом об оказании международной правовой помощи для осуществления необходимых следственных действий по уголовному делу.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявляет, что принимаются все необходимые меры в рамках международного права для привлечения к ответственности и введения санкций в отношении физических и юридических лиц, занимающихся незаконной экономической и иной деятельностью на оккупированных Арменией и освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)