В отношении Армении необходимо создать международный трибунал - Институт Кавказоведения

БАКУ /Trend/ - Преступления Армении, которая неоднократно нарушая гуманитарный режим прекращения огня, подвергала артиллерийскому и ракетному обстрелу мирных граждан, в результате чего были убиты и получили ранения множество людей, являются результатом ее безнаказанности за геноцид в Ходжалы в 1992 году.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделом армяноведения Института Кавказоведения НАНА, доктор исторических наук Гасым Гаджиев.

По его словам, Армения, на протяжении почти 30 лет оккупировав 20 процентов территории Азербайджана, не только не продемонстрировала конструктивную позицию по урегулированию конфликта, но и создавала помехи для мирного разрешения вопроса, а также начала озвучивать новые угрозы в адрес Азербайджана о "новой войне за новые территории".

"Для предотвращения реализации этих угроз, а также военных провокаций Армении, Азербайджан решил освободить свои территории от оккупации. Будучи беспомощной перед армией Азербайджана, армянская сторона наносит ракетные удары по мирным городам и населенным пунктам Азербайджана, в том числе по Тертеру, Гяндже, Мингячевиру, Агдаму, Агджабеди и Барде. Армянские террористы даже не воздерживаются от применения запрещенного оружия", - отметил Гаджиев.

Он добавил, что эти преступления криминального военно-политического режима Армении направлены не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества.

"Государства, которые присоединились к Женевским конвенциям от 1949 года, должны обозначить жесткую позицию по этому вопросу, этим действиям Армении должен быть положен конец, эта страна должна быть привлечена к ответственности.

Защита гражданских лиц во время вооруженного конфликта осуществляется на основании Женевских конвенций от 1949 года, в частности IV Женевской конвенции и Дополнительного протокола № 1 к этой конвенции от 1977 года, к которым присоединились и Азербайджан, и Армения. Несмотря на многочисленные предупреждения азербайджанской стороны, Армения продолжает брать на прицел гражданских лиц, в том числе женщин и детей, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Убивая и причиняя ранения детям, обстреливая школы и больницы, Армения совершает тяжкие военные преступления, нарушая резолюцию Совбеза ООН № 1261 от 1999 года.

С учетом угроз, которые представляет миру и безопасности в регионе атаки Армении в отношении азербайджанских территорий, руководствуясь главой VII Устава ООН, в отношении Армении необходимо создать Международный военный трибунал. Надеемся, что решение данных вопросов повысит доверие к нормам международного права, устранит случаи безнаказанности на международном уровне, а также приведет к восстановлению прав жертв этих военных преступлений", - подчеркнул Гасым Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)