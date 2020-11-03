Объективные зарубежные журналисты сталкиваются с угрозами армянского лобби - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Хотя в репортажах, подготовленных представителями зарубежной прессы, демонстрируется объективность, журналисты сталкиваются с угрозами армянского лобби.

Как передает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что мы открыто наблюдаем за этим и все прекрасно видим.

"Мы решительно осуждаем такие действия. Угрозы в отношении журналистов неприемлемы, мы призываем международное сообщество пресечь такие действия армянского лобби", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)