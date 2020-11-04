Вооруженные силы Армении совершили на территории Азербайджана масштабные провокации - юрист

Политика 4 ноября 2020 16:56 (UTC+04:00)
Вооруженные силы Армении совершили на территории Азербайджана масштабные провокации - юрист

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении совершили масштабные провокации на территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал член Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана, юрист Чингиз Ганизаде.

Он сообщил, что уже многие международные организации и страны обозначили свою позицию относительно этого вопроса.

"Армения совершает преступления, которые не влезают ни в какие рамки. За последнее время регулярно, грубейшим образом нарушаются требования Женевских конвенций от 1949 года и Конвенции ООН по правам женщин и детей от 1977 года. Армянская сторона игнорирует требования этих документов. Следует отметить, что организации, принявшие эти конвенции, закрывают глаза на деяния Армении. Эта страна подвергает обстрелу азербайджанские населенные пункты, расположенные далеко за пределами зоны боевых действий. Армия Азербайджана должна наказать агрессора за эти преступления", - сказал юрист.

"По указанию военно-политического руководства Армении вооруженные подразделения этой страны совершают военные преступления, направленные против человечности. Страна-агрессор должна понести наказание за свои деяния", - подытожил Чингиз Ганизаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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