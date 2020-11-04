Проведение армянами военного совещания в детском саду является преступлением

БАКУ /Trend/ - Проведение "президентом" так называемого марионеточного режима Араиком Арутюняном в детском саду совещания воинского штаба является военным преступлением.

Об этом в среду сказал Trend председатель Общественного объединения гуманитарных исследований Аваз Гасанов. По его словам, это противоречит международным конвенциям.

"Армяне прибегают к таким коварным уловкам, поскольку знают, что вооруженные силы Азербайджана не обстреливают гражданские объекты, в частности детские сады и школы. Именно по этой причине Араик Арутюнян провел военное совещание в детском саду, чтобы гарантировать себе безопасность. На самом деле это напрямую является военным преступлением", - сказал Гасанов.

Он добавил, что армяне также используют в военных целях родильные дома, об этом даже были распространены видеокадры. Армянская сторона, по словам главы общественного объединения, использовала роддом в качестве военного госпиталя. Согласно международному гуманитарному праву, в объекте, который используется как военный госпиталь, не должны находиться гражданские лица.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)