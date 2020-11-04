Информационная политика, основанная на лжи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, свободно вещают основные российские телевизионные и радио каналы. Население стран СНГ по традиции желает слушать и видеть Москву, считая это источником дополнительной информации. Но почти в каждой из этих стран сформировалось негативное отношение к некоторым политическим программам Москвы и их ведущим, которым характерно не только одностороннее освещение политических новостей, но и распространение порой откровенно ложной информации. Создается впечатление, что ведущие центральных каналов России намеренно используют методику оболванивания масс.

Между тем, обязанность средств массовой информации донести до широких слоев населения сущность процессов, которые происходят в действительности. При этом, информационная политика страны должна соответствовать интересам ее внутренней и внешней безопасности. Несомненно, что информационная политика компаний и систем коммуникации каждой страны должна соответствовать этим азбучным положениям журналистики. Если посмотреть на контекст программ, ведущим которых является пропагандист В.Р. Соловьев, то они в определенных случаях направлены против самой России и дискретизацию политики ее правительства по отношению к ближайшим соседям. Так называемые постоянные эксперты этой программы, как правило или проармянски настроенные люди или же лица армянской национальности повторяют вслед за В.Р. Соловьевым всякие небылицы, представляя в качестве основных врагов России Украину и Турцию, а сейчас они принялись и за Азербайджан. Надо сказать, что передачи В.Р. Соловьева внесли немалый вклад в обострение отношений России с Украиной. Сейчас же делаются отчаянные попытки отвернуть народы Турции и Азербайджана от России. Например, чего только стоят рекомендации армянам горе-эксперта С.А. Багдасарова нанести ракетный удар по азербайджанским городам Гянджа и Мингечаур, а В.Т. Третьякова высадить десант на территорию суверенного государства или же сумасбродная идея самого В.Р. Соловьева нанести превентивный ракетный удар по якобы находящимся на территории Азербайджана террористам. В этих программах нередко звучат, сеющие межнациональную рознь призывы в адрес талышей и лезгинов, являющихся гражданами Азербайджана, отказаться от участия в Отечественной войне за освобождение оккупированных Арменией территорий.

Все эти действия и рассуждения вызывают законное возмущение общественности Азербайджана и сомнения в истинных намерениях российского правительства.

Мы призываем российские власти принять действенные меры к пресечению действий, направленных на разжигание межнациональной розни и сеющих недоверие между дружественными народами Азербайджана и России.

Представитель международного союза "Наследники Победы в Азербайджане",

полковник Джалил Халилов