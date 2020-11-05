Армения взяла на прицел TRT - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Телеканал TRT всегда освещал нападения Армении на гражданское население Азербайджана.
Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Тот факт, что армянская пропаганда взяла на прицел телеканал, показывает, что TRT и другие турецкие СМИ играют важную роль в доведении до мира военных преступлений Армении и реалий", - написал Хикмет Гаджиев.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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