Армения взяла на прицел TRT - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Телеканал TRT всегда освещал нападения Армении на гражданское население Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Тот факт, что армянская пропаганда взяла на прицел телеканал, показывает, что TRT и другие турецкие СМИ играют важную роль в доведении до мира военных преступлений Армении и реалий", - написал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)