Отношения между Азербайджаном и Ираном носят дружественный и добрососедский характер – Милли Меджлис

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Ираном носят дружественный и добрососедский характер. Взаимные визиты, многочисленные встречи Президентов Азербайджана и Ирана, подписанные и выполняемые между странами двусторонние документы играют важную роль в развитии этих отношений. Более того, отношения дружбы и сотрудничества существуют и между парламентами стран.

Об этом сказали в парламентском комитете по правовой политике и государственному строительству, сообщает в субботу Trend.

«В период ведения контрнаступательных операций за освобождение от оккупации Карабаха Азербайджан высоко оценивает заявления религиозного лидера Ирана Али Хаменеи и других официальных лиц этой страны о том, что Армения должна освободить оккупированные азербайджанские территории, и что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана. В связи с этим мы решительно осуждаем мнения, которые высказал 6 ноября на заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Бахруз Магеррамов об Иране и религиозном лидере Ирана, и подчеркиваем, что это его субъективные мнения. Заявляем, что подобные мнения в отношении соседней и дружественной страны, с которой Азербайджан поддерживает тесные отношения, и его руководителя совершенно неприемлемы. Никто не может навредить дружественным отношениям между нашими народами и государствами», - сказали в комитете.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)