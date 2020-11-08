Поздравляем героический народ Азербайджана с освобождением Шуши! - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Героическая армия Азербайджана освободила от оккупации представляющий важное значение город Шуша. Поздравляем по этому случаю героический народ Азербайджана! Наши братья - азербайджанские тюрки, спустя 28 лет смогут увидеть, как цветет в Шуше хары бюльбюль, смогут вдохнуть его аромат.

Об этом в воскресенье сказали Trend в министерстве национальной обороны Турции.

(Текст: Турал Гараджаев)