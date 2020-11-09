Армения вновь нарушила режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном - минобороны

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, с вечера 8 ноября до 00:50 9 ноября позиции воинских подразделений азербайджанской армии, расположенные в Товузском и Гедабекском районах Азербайджана, непрерывно обстреливались противником с направлений Бердского и Чамбаракского районов Армении.