Азербайджанская армия не обстреливает населенные пункты и гражданскую инфраструктуру - минобороны

БАКУ /Trend/ - Сообщение армянской стороны об обстреле Ханкенди азербайджанской армией не соответствует действительности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия не ведет обстрел населенных пунктов и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)