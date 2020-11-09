Видеокадры освобожденного от оккупации города Шуша

Политика 9 ноября 2020 16:57 (UTC+04:00)
Видеокадры освобожденного от оккупации города Шуша

БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры освобожденного от оккупации города Шуша, сообщает в понедельник Trend

Представляем эти видеокадры.

Отметим, 8 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!", - сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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