На главном командном пункте ВС Армении были убиты несколько высокопоставленных чиновников - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - От имени армейского руководства и личного состава поздравляю наш дорогой народ с Днем Государственного флага и водружением нашего доблестного знамени в освобожденном городе Шуша.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-серетарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает в понедельник Trend.

Он сообщил, что за прошедшее время подразделения армянских вооруженных сил со стороны Бердского, Чамбаракского и других районов Армении подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия территории в Товузском, Кедабекском районах Азербайджана, а также ряд населенных пунктов, включая Бардинский и Агдамский районы.

"Наша армия приняла адекватные меры против легитимных военных целей армянских сил строго в пределах наших границ. Боевые действия продолжаются в основном на Агдаринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях. В результате авиаударов, нанесенных штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА, были разрушены траншеи и укрытия противника. На главном командном пункте были убиты несколько высокопоставленных чиновников ВС Армении.

Подразделения 2-го и 3-го мотострелковых полков противника, которые оказались беспомощными перед атаками нашей армии на этом направлении и в районе Красного базара, неся потери, были вынуждены бросить занятые рубежи и бежать. Среди личного состава ВС Армении много убитых и раненых. Точным ударом наших подразделений был уничтожен минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил на Тертерском направлении, подвергавший обстрелу наши позиции", - добавил Анар Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)