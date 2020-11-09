Состоялось первое заседание Государственной комиссии Азербайджана по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате армянской агрессии
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось первое заседание Государственной комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".
Как сообщили в понедельник Trend в Кабинете министров, на заседании под председательством министра Али Асадова председатель комиссии сказал, что задачи, вытекающие из приказа, должны быть выполнены в кратчайшие сроки.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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