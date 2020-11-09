Очередные радостные вести от Президента Азербайджана сразу после освобождения Шуши: за день освобождены 71 село, 1 поселок и 8 стратегических высот

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter объявил об освобождении 48 сел, одного поселка и восьми стратегических высот.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня к полудню было объявлено об освобождении еще 23 сел.

Таким образом, сегодня от армянской оккупации были освобождены 71 село, 1 поселок и 8 стратегических высот.

(Текст: Турал Гараджаев)