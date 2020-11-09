Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена с избранием на должность Президента США

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену.

"Уважаемый господин Байден.

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Соединенных Штатов Америки.

Между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки установились успешные партнерские связи в политической сфере, сфере безопасности, энергетики, информационно-коммуникационных технологий и др. Наши страны сотрудничают в укреплении международного мира и безопасности, борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью и в рамках Миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Верим, что в период Вашего президентства дружественные и партнерские отношения между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки еще больше окрепнут.

Армения, которая в течение около 30 лет держала под оккупацией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему районов, начиная с 27 сентября этого года, подвергнув обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии, мирных жителей и мирные объекты, совершила очередную военную агрессию против нашей страны.

В результате преднамеренного и целенаправленного обстрела Арменией мирного населения Азербайджана были убиты 93 гражданских лица, среди которых большое число малолетних, более 400 человек получили ранения, разрушены гражданские объекты. Тысячи людей из других стран были доставлены в Армению и привлечены на службу в вооруженные силы этой страны в качестве наемников. Армения взяла на прицел важную региональную энергетическую и транспортную инфраструктуру, которая была реализована в том числе и с участием США.

Азербайджан ждет от США и других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что они приложат еще больше усилий для справедливого урегулирования конфликта. В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН Армения должна предоставить точный график времени вывода своих вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан неоднократно заявлял, что готов к субстантивным переговорам по урегулированию конфликта на этом основании.

Армения полностью разрушила гражданскую инфраструктуру на уже освобожденных и все еще остающихся под оккупацией территориях Азербайджана. На этих территориях мы проведем широкомасштабную работу по благоустройству, восстановим все исторические, религиозные и культурные памятники.

Азербайджан готов обеспечить совместное проживание в Нагорном Карабахе азербайджанской и армянской общин на основе мира, безопасности и взаимоуважения.

Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, успехов в будущей деятельности во имя благополучия дружественного народа Америки", - говорится в поздравительном письме.