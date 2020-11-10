В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении в отношении мирных граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении, совершенными вооруженными силами этой страны против мирного населения Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на встрече с послами иностранных государств и представителями дипломатического корпуса в Азербайджане сказал глава рабочей группы по имплементации международных стандартов в области прав человека Камиль Салимов.

Он отметил, что армянские военнослужащие подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские населенные пункты, находящиеся вне зоны боевых действий, и применили запрещенное оружие.

"Это еще одно свидетельство того, что Армения совершила военные преступления. Армянские военные произвели обстрел городов и населенных пунктов Азербайджана с использованием баллистических ракет, убили и ранили мирных жителей. В связи с этим соответствующие ведомства проводят расследование, после которого все факты будут собраны и переданы в международные суды, а виновные понесут наказание", - сказал Салимов.

"Стало известно, что коды запуска этих ракет были у Пашиняна. Эти ракеты могли быть использованы только с его разрешения. Это свидетельствует о том, что Никол Пашинян лично приказал обстрелять мирных жителей Азербайджана", - подытожил Камиль Салимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)