БАКУ /Trend/ - Французский депутат получил тысячи сообщений с угрозами от армян за защиту позиции Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, вице-президент Группы дружбы с Азербайджаном в Национальном Собрании Франции Жером Ламбер во время встречи в Милли Меджлисе (парламент) рассказал о работе, проведенной во время боев в Карабахе, по распространению правдивой информации об Азербайджане в мире, а также об информационной борьбе и пропагандистской работе против армянской диаспоры во Франции.

Он сказал, что получил более 20 000 негативных отзывов и даже сообщений с угрозами от армян по поводу ряда статей, которые он опубликовал в СМИ и в социальных сетях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)