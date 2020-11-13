Арестован один из армян, напавших на турецкий ресторан в США

БАКУ /Trend/ - Арестован один из радикальных представителей армянской общины, cовершивших ранее нападение на турецкий ресторан Cafe Istanbul в американском городе Беверли-Хиллз.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщается на сайте департамента полиции Беверли-Хиллз.

Как отмечается, в результате совместного расследования ФБР и департамента полиции Лос-Анджелеса арестован один из четырех главных подозреваемых в преступлении, которого задержали вчера утром в городе Глендейл.

Напомним, что ранее, по информации управления полиции Беверли-Хиллз, группа из 6-8 человек нанесла увечья владельцам турецкого ресторана, а также крупный ущерб имуществу заведения. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес Азербайджана и Турции.

Владельцам ресторана удалось спастись через запасной выход заведения. Полиция расследует этот факт как преступление, совершенное на почве этнической неприязни.