Фонд Гейдара Алиева восстановил барельеф «Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы» в Базилике Собора Святого Петра в Ватикане

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева завершил работы по восстановлению барельефа "Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы" в Базилике Собора Святого Петра в Ватикане.

Как сообщили в субботу Trend в Фонде, проект был реализован на основании договора, подписанного в феврале 2019 года между Фондом и церковью Святого Петра.