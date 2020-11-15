Армяне покидают территории Азербайджана, нанося ущерб окружающей среде - помощник Президента

Политика 15 ноября 2020 15:34 (UTC+04:00)
Армяне покидают территории Азербайджана, нанося ущерб окружающей среде - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Армяне покидают территории Азербайджана, нанося ущерб окружающей среде

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

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