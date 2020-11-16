Политический кризис и экономический упадок в Армении усилятся - Эльман Мамедов

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян является бедствием, ниспосланным армянскому народу.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

По его словам, пребывание Пашиняна у власти будет означать для Армении полный крах.

"Пашинян заявил, что не уйдет в отставку, и это, в настоящее время, выгодно Азербайджану. Пока Никол Пашинян остается у власти, Армения продолжает разваливаться. Мы неоднозначно говорили, что эта война ставит под сомнение существование Армении как государства. Распространившаяся в соцсетях аудиозапись тайного разговора Араика Арутюняна с Самвелом Бабаяном в лишний раз проливает свет на ситуацию в Армении. В звукозаписи Арутюнян сообщает, что у них осталось всего две установки "Град", остальная техника и боеприпасы уничтожены, тем самым подтверждая урон, который был нанесен Армении со стороны ВС Азербайджана. Это наглядный образец мужества, отваги азербайджанского солдата и успеха армии Азербайджана", - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что хаос и кризис в Армении были ожидаемыми.

"Мы заранее знали, что в Армении начнется политический кризис. Теперь он - реальность, которая может перейти в Армении в гражданскую войну. Потери, которые понесла Армения с 27 сентября по 10 ноября, скрываются от народа. По мере выявления точных данных об этом ситуация в этой стране примет еще более плачевный оборот. Уже четверо членов партии Пашиняна подали в отставку. Он все чаще увольняет чиновников из своей команды. Армения находится в такой ситуации, что даже сами армяне не знают, какими будут последствия. Считаю, что политические противостояния в Армении будут возрастать. Кризис в этой стране в ближайшее время будет только усиливаться, экономический упадок проявит себя в более выраженной форме, начнется инфляция и рост потребительских цен",- добавил Эльман Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)