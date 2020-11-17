Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана - Путин

БАКУ /Trend/ - По международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана.

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу "Россия-24" президент России Владимир Путин.

По его словам, ОДКБ не могла вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт: "На Армению никто не покушался".