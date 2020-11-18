Президент Турции подписал закон об отправке военных в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон об отправке военных в Азербайджан, сообщает в среду Trend со ссылкой на "Resmi gazete".

«Азербайджанская армия достигла большого успеха в восстановлении территориальной целостности страны. По заявлению, подписанному между Азербайджаном, Россией и Арменией, принято решение о создании Мониторингового центра по контролю за прекращением огня. Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном. Поддержка, которую Турция оказывает Азербайджану для сохранения суверенитета страны, опирается на международное право», - говорится в сообщении.

Отметим, что законопроект вчера был обсужден на заседании Великого национального собрания Турции и принят.

Согласно проекту, турецкие военнослужащие в течение 1 года будут действовать в российско-турецком совместном мониторинговом центре в Нагорном Карабахе.

(Текст: Кямаля Сеидова)