Спикер парламента Азербайджана встретилась с руководителями ТюркПА, Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18 ноября провела встречу с генсеком ТюркПА Алтынбеком Мамаюсуповым, президентом Тюркской академии Дарханом Хыдырали и президентом Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой.

Как сообщили в среду Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече председатель парламента проинформировала о победе азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, в результате чего азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

Гафарова также отметила, что организации тюркоязычных стран вносят большой вклад в укрепление отношений между странами тюркского мира: "ТюркПА играет важную роль в расширении парламентского сотрудничества. В настоящее время в этой организации председательствует Азербайджан. ТюркПА играет большую роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами стран-членов и Милли Меджлис намерен и впредь оказывать необходимую поддержку ее деятельности".

Спикер отметила в этом аспекте и деятельность Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия.

Выступая на встрече, генсек ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов, президент Тюркской академии Дархан Хыдырали и президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поздравили председателя Милли Меджлиса, весь азербайджанский народ по случаю грандиозной победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Рассказав о деятельности и планах представляемых ими организаций, руководители этих структур сказали, что в будущем намерены проводить мероприятия международного уровня на освобожденных от оккупации территориях, в том числе городе Шуша, а также поделились мнениями по этому поводу.

В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)