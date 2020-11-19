Армянское лобби пытается реализовать свои притязания через французских политиков

БАКУ /Trend/ - Сенат Франции готовится обсудить 25 ноября резолюцию, рекомендующую французскому государству признать так называемую "организацию" в Нагорном Карабахе. Согласно статье 34-1 Конституции Франции, это всего лишь резолюция, выполнение которой не является обязательным. Ежегодно по тому или иному вопросу выдвигаются сотни инициатив, но большинство из них даже не обсуждаются.

Как передает в четверг Trend, проект резолюции больше основан на лоббировании утверждения о необходимости признания так называемой "организации" в Нагорном Карабахе, чем на вопросе признания. Несомненно, это очередная провокация, вызванная серьезными усилиями армянского лобби. Таким образом, армянское лобби пытается реализовать свои притязания через политиков и парламентариев во Франции, которые находятся под влиянием армян.

Сенат не является институтом, который определяет внешнюю политику Франции, и резолюции могут быть поставлены на голосование только в том случае, если правительство позволяет это. В расписании Сената этот документ в разделе "может быть принят", что указывает на отсутствие необходимости его принятия в обязательном порядке.

(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10040921?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share&fbclid=IwAR2686Edv_7w1UgQ8Ia2eoyMZBDN1xgsrWbsSjDzQ7ykcz2za4nZyKlpvYQ)

Тот факт, что почти все инициаторы резолюции выступают против правительства Макрона, раскрывает две версии: это еще одно проявление противоречий между правительством и Сенатом, либо президент Макрон пытается вынести проект резолюции в Сенат через своих соперников. В любом случае подобные инициативы не возвышают французский парламент или правительство.

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr20-145.html

Французский парламент состоит из двух палат: Национального собрания и Сената. Число сенаторов составляет 348 человек. Ниже приведены пять сенаторов, инициировавших документ:

Сенат Франции должен учитывать интересы Франции, а не армянского лобби, обратить внимание на позицию соседних стран и занимать справедливую сторону. Например, Палата депутатов Италии приняла резолюцию, в которой призвала выполнить обязательства, вытекающие из совместного заявления Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября.

Те, кто во Франции выступают с такими вредными инициативами, открыто пытаются саботировать шаги, предпринятые для установления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Видимо, ряд стран, в том числе Франция, не в состоянии переварить инициативы России и Турции, шаги, предпринятые ими в связи с урегулированием конфликта, привели к практическим результатам.

Попытки Франции осуществить на Южном Кавказе свою экспансионистскую политику, проводимую в различных частях света, еще раз демонстрируют ее лицо, скрытое пеленой демократии и гуманизма.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)