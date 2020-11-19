Армянское лобби пытается реализовать свои притязания через французских политиков
БАКУ /Trend/ - Сенат Франции готовится обсудить 25 ноября резолюцию, рекомендующую французскому государству признать так называемую "организацию" в Нагорном Карабахе. Согласно статье 34-1 Конституции Франции, это всего лишь резолюция, выполнение которой не является обязательным. Ежегодно по тому или иному вопросу выдвигаются сотни инициатив, но большинство из них даже не обсуждаются.
Как передает в четверг Trend, проект резолюции больше основан на лоббировании утверждения о необходимости признания так называемой "организации" в Нагорном Карабахе, чем на вопросе признания. Несомненно, это очередная провокация, вызванная серьезными усилиями армянского лобби. Таким образом, армянское лобби пытается реализовать свои притязания через политиков и парламентариев во Франции, которые находятся под влиянием армян.
Сенат не является институтом, который определяет внешнюю политику Франции, и резолюции могут быть поставлены на голосование только в том случае, если правительство позволяет это. В расписании Сената этот документ в разделе "может быть принят", что указывает на отсутствие необходимости его принятия в обязательном порядке.
(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10040921?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share&fbclid=IwAR2686Edv_7w1UgQ8Ia2eoyMZBDN1xgsrWbsSjDzQ7ykcz2za4nZyKlpvYQ)
Тот факт, что почти все инициаторы резолюции выступают против правительства Макрона, раскрывает две версии: это еще одно проявление противоречий между правительством и Сенатом, либо президент Макрон пытается вынести проект резолюции в Сенат через своих соперников. В любом случае подобные инициативы не возвышают французский парламент или правительство.
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr20-145.html
Французский парламент состоит из двух палат: Национального собрания и Сената. Число сенаторов составляет 348 человек. Ниже приведены пять сенаторов, инициировавших документ:
|
№
|Сенаторы
|
Должность в Сенате
|
Ссылки
|
1.
|
M. Bruno Retailleau
|
Président du groupe Les Républicains
|
http://www.senat.fr/senateur/retailleau_bruno04033b.html
https://twitter.com/BrunoRetailleau/status/1329100530996703235
|
2.
|
M. Patrick Kanner
|
Président du groupeSocialiste, Écologiste et Républicain
|
3.
|
M. Hervé Marseille
|
Président du groupe Union Centriste
|
4.
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MmeÉlianeAssassi
|
Membre de la commission des loisconstitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administrationgénérale
|
5.
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M. Guillaume Gontard
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Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Сенат Франции должен учитывать интересы Франции, а не армянского лобби, обратить внимание на позицию соседних стран и занимать справедливую сторону. Например, Палата депутатов Италии приняла резолюцию, в которой призвала выполнить обязательства, вытекающие из совместного заявления Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября.
Те, кто во Франции выступают с такими вредными инициативами, открыто пытаются саботировать шаги, предпринятые для установления мира и безопасности на Южном Кавказе.
Видимо, ряд стран, в том числе Франция, не в состоянии переварить инициативы России и Турции, шаги, предпринятые ими в связи с урегулированием конфликта, привели к практическим результатам.
Попытки Франции осуществить на Южном Кавказе свою экспансионистскую политику, проводимую в различных частях света, еще раз демонстрируют ее лицо, скрытое пеленой демократии и гуманизма.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)