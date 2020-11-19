Проармянская позиция Франции противоречит ее мандату сопредседателя МГ ОБСЕ - депутат

БАКУ /Trend/ - Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция должна была сохранять нейтралитет в карабахском конфликте, однако она всегда занимала проармянскую позицию,

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кямран Байрамов.

"Франция, грубо нарушая мандат сопредседателя Минской группы, всегда поддерживала страну-оккупанта Армению. Во время войны, начавшейся 27 сентября в результате продолжающихся провокаций армянской стороны, эта страна более четко обозначила свою проармянскую позицию. Президент Франции Эмманюэль Макрон приложил серьезные усилия для приостановки военных действий, формирования международного общественного мнения против Азербайджана. МИД Франции постоянно делал заявления в поддержку агрессорской политики Армении. Однако все усилия президента Франции потерпели крах. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева нанесла Армении поражение и заставила ее капитулировать. Мэрия Парижа, главой которой является известная своей ярой проармянской позицией Анн Идальго, готовится признать так называемую "НКР", - сказал Байрамов.

Он отметил, что провокационные намерения мэрии Парижа, позиция президента Макрона, французского МИД и других официальных лиц дают основания говорить, что в настоящее время отношение Франции к Азербайджану основано на полной предвзятости и открытой враждебности: "Чтобы заручиться поддержкой армян, французское правительство, находящееся под серьезным влиянием армянского лобби, и лично президент Макрон во время войны оказывали стране-оккупанту политическую, экономическую и военную поддержку. Французская военная разведка постоянно передавала информацию Армении, из Франции в Армению осуществлялась поставка вооружения, в том числе ракетные системы. По имеющимся данным, Франция на самом высоком уровне пообещала правительству Армении, что не позволит Азербайджану получить преимущество в конфликте. Однако, как и видно, эта поддержка и обещания Франции не дали никакого результата. Азербайджан освободил свои территории и показал всему миру, что никакая сила не может помешать восстановлению исторической справедливости. Дальнейшая поддержка Армении Францией тоже никакого эффекта не даст", - заключил Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)