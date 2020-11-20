Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

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Обращение Президента Ильхама Алиева

Дорогие соотечественники.

Я искренне поздравляю вас с освобождением от оккупации Агдамского района. Искренне поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы уже больше не переселенцы. Вы вернетесь на свои родные земли.

Освобождение от оккупации Агдамского района является результатом подписанного 10 ноября трехстороннего Заявления. Я неоднократно говорил, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно как политическим, так и военным путем. На протяжении долгих лет мы пытались решить этот вопрос политическим путем. Но весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении этот вопрос не нашел своего решения, и его решение военным путем было нашим законным правом. Это право признают за нами нормы и принципы международного права. Это право дано нам Уставом ООН. Каждая страна может защищать себя, мы также защитили себя.

Освобождение Агдамского района от оккупации – историческое событие. Могу сказать, что по численности населения Агдамский район является самым большим среди оккупированных районов. До оккупации в Агдамском районе проживали 143 тысячи человек. В настоящее время численность населения Агдамского района составляет 204 тысячи. 73 процента района было оккупировано, и на остальных территориях – на подконтрольных нам территориях мы провели большие созидательные работы, работы по благоустройству. Селу Гузанлы мы присвоили статус поселка, и фактически превратили Гузанлы в центр Агдамского района. По моему указанию в Гузанлы были созданы социальные объекты, инфраструктура и промышленные предприятия. Для людей были созданы рабочие места. Гузанлы был обеспечен природным газом, там были реализованы все остальные инфраструктурные проекты, построены большой Олимпийский спортивный комплекс, больница, школы, Центр мугама. Я лично принимал участие в открытии всех этих объектов. Также должен сказать, что за последние годы по моему указанию на подконтрольной нам части Агдамского района было построено 18 городков для переселенцев, и мы смогли разместить в Агдамском районе 93 тысячи переселенцев. За счет проведенных работ и больших инвестиций сегодня 45 процентов населения Агдамского района проживает на территории Агдамского района.

Теперь же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы. На оккупированных землях все разрушено. Мои поездки в Физули и Джебраил были освещены прессой, и каждый, весь мир увидел, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. Ни в Джебраиле, ни в Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, только воинская часть и некоторые относящиеся к ней постройки. Вся остальная инфраструктура, все здания, дома, исторические памятники, религиозные памятники были разрушены озверевшим врагом.

Находясь среди этих разрушений, я обратился к азербайджанскому народу и сказал, что мы восстановим эти земли, эти города, эти села. Армяне считали, что после этих разрушений азербайджанское население никогда не вернется на эти земли. Они ошиблись. Они не знают, что в сердце азербайджанского народа – в душе нашего народа родные земли живут и будут жить вечно. Все наши переселенцы на протяжении этих лет жили одной мечтой – вернуться на свои родные земли, построить там при поддержке и помощи государства новую для себя жизнь.

Мы восстановим и город Агдам. Конечно же, для этого мы должны провести все работы основательно. Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда. Поэтому восстановление Агдамского района займет особое место в наших будущих планах. Потому что это большой район как с точки зрения территории, так и, как я сказал, самый большой район с точки зрения населения.

В действительности, наши восстановительные работы уже начались. Будучи в Физули, были даны все соответствующие указания в связи со строительством новой дороги в Шушу, из резервного фонда Президента выделены средства, первоначально 50 миллионов манатов. Но этих средств будет недостаточно. В следующем году будут выделены дополнительные средства. По моему указанию дорога Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша разделена на несколько частей. Я дал указание привлечь несколько компаний, чтобы мы построили эту дорогу, не теряя времени и в кратчайший срок. Потому что граждане Азербайджана знают, что раньше дорогой, ведущей в Шушу, была дорога Агдам-Ханкенди, но теперь воспользоваться этой дорогой пока что невозможно. В подписанном 10 ноября трехстороннем заявлении говорится, что все коммуникации откроются, в том числе считаю, что и автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время. Считаю, что открытие коммуникаций, в то же время дорог и коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, в будущем внесут свой вклад и в долгосрочный мир в регионе.

Эти работы найдут свое решение в плановом порядке. Мы уже дали старт первому большому проекту. В аналогичном порядке мы предпримем последовательные шаги и для восстановления города Агдам и всей его инфраструктуры. Агдамцы и жители всех остальных освобожденных от оккупации районов могут быть уверены, что Азербайджанское государство всегда будет рядом с ними.

Освобождение Агдама от оккупации стало возможным в результате славной военной Победы. Если бы Азербайджан не нанес Армении поражения на поле боя, то Армения не вышла бы с наших земель по своей воле. Есть много факторов, дающих основание говорить это. В первую очередь, укрепления в этих регионах – на оккупированных землях, туда было затрачено много средств. Эти укрепления были сделаны так, чтобы Азербайджанская армия не смогла оттуда пройти. Но они вновь ошиблись. Не смогли правильно рассчитать нашу силу. Они не знали на что сегодня способны Азербайджанская армия, граждане Азербайджана. Не знали, что нас к этой Победе ведет как наша сила, техническое оснащение, так и моральный дух. Не знали, что на протяжении всех этих лет азербайджанский народ живет лишь одной мечтой – вернуться на земли своих предков. Все эти и другие факторы обусловили эту Победу.

Поэтому, делая эти укрепления и, в то же время, предпринимая другие шаги, они преследовали одну цель, чтобы эта оккупация была вечной. В противном случае они бы не стали изменять названия наших исторических городов, сел. Агдаму дали одно уродливое название, Физули – другое уродливое название. Они составили новые карты, на которых сепаратистская «Нагорно-Карабахская республика» охватывала не бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область, но и все другие оккупированные земли, и они представляли это международной общественности.

Я неоднократно говорил занимающимся этим вопросом посредникам, что обратите на это внимание. Сегодня вы говорите об урегулировании этого вопроса мирным путем. Но мы видим полную противоположность этого. Видим, что наследие Азербайджана на этих землях стирается, памятники Азербайджана, исторические памятники арменизируются, азербайджанские мечети разрушаются, стирается все наше историческое и культурное наследие, составляются новые карты. В учебниках, подготовленных для школ Армении, при публикации карт так называемой «Нагорно-Карабахской республики», все оккупированные земли относятся к этой сепаратистской структуре. В книгах, буклетах, издаваемых в Армении на иностранных языках, представляя сепаратистский режим, охватываются все оккупированные земли. Они делали то же самое, когда незаконными путями участвовали на международных выставках. Хорошо, вы говорите, что это решится мирным путем, а как это будет.

И куда теперь делись эти карты? Они сгинули, этих карт больше нет. Оккупанты, которые сейчас освобождают Кельбаджарский район, разрушают, сносят все дома, здания, школы, показывают свое зверство. Все ведущие международные медиа структуры снимают это и распространяют на весь мир, позорят их. Они сами себя позорят, они как трусы бежали от нас. Не могли противостоять нам. Они называли себя непобедимой армией, воинственным народом, ну и что стало с вашей воинственной армией? Где она? Разбежалась, мы нанесли удар, разбили, уничтожили ее. Нет армянской армии. Мы уничтожили ее. Наша победа на поле боя обусловила и нашу политическую победу. Агдамский район возвращается нам без единого выстрела, без единого шехида. Это наш большой политический успех. Но, если бы не было этой военной победы, то и это было бы невозможно.

В первой Карабахской войне агдамцы сражались героически, у них было много шехидов. Они отважно сражались и в ходе второй Карабахской войны, были шехиды. Пользуясь случаем, я хочу почтить память всех наших шехидов, которые подарили нам эту Победу, да упокоит Аллах их души, дарует их близким терпения. Еще раз обращаясь к родителям, близким наших шехидов, выражаю им свою благодарность за то, что вырастили для нашего государства, нашего народа таких прекрасных, отважных сыновей. Желаю нашим раненым солдатам, офицерам скорейшего возвращения к нормальной жизни. Да дарует им Аллах исцеления. Уже готовится план мероприятий по их реабилитации, даны соответствующие указания. Они всегда будут находиться в центре внимания.

Таким образом, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты. Азербайджан, завоевав яркую Победу на поле боя, смог добиться своего и на политическом поле. Будут приняты меры по благоустройству этих земель. В первую очередь, должны быть проведены работы по разминированию. А это занимает очень много времени. Потому что презренный враг заминировал большие территории. После этого должны быть проведены работы по инфраструктурным проектам. Уже даны указания, анализируется существующая инфраструктура. У нас сейчас есть спутниковые и другие возможности. Совершая поездку в Физулинский и Джебраильский районы, я воспользовался новой дорогой, которая была построена в кратчайший срок. Это временная дорога, но в любом случае, ею можно пользоваться. То есть, мы выполним все эти работы, и наш план большого возвращения в настоящее время разрабатывается.

Что касается войны, я должен еще раз сказать, что азербайджанский солдат, офицер продемонстрировал героизм. А в армянской армии число дезертиров превысило 10 тысяч, причем это говорят они сами, их официальные лица – более 10 тысяч дезертиров. Это в очередной раз показывает, какая армия непобедимая? Какая армия героическая? Их армия, на самом деле группа разбойников, могла воевать только против гражданских, безоружных лиц. Убийцы Ходжалы, другие убийцы, которые поджигали наши села, убивали наших людей, гражданских лиц, не могут считаться военнослужащими. Их армия состоит из воров. Сколько армянских генералов – воров за последние два года были арестованы?! Генералы, которые продают тушенку, паек солдата – воры. Их «герои» - трусы, их руководители – преступники. Руководство Армении уже само говорит это, что в течение 20 лет – с 1998 по 2018 год этой страной руководили разбойники, воры, трусы, дезертиры. А кто руководил в течение последних двух с половиной лет? Весь мир уже видит, и какое название можно дать этой стране? Только одно – неуспешная страна. В чем причина этой безуспешности? Оккупация! Я неоднократно говорил это. Каждый может посмотреть мои выступления, интервью. Я говорил, что эта оккупация доведет Армению в пропасть. Говорил, что мы никогда не смиримся с этой оккупацией, рано или поздно вернем свои земли. Но Армения потеряет этот исторический шанс. На протяжении около 30 этих лет Армения не смогла стать независимой страной, и сегодня она не является независимой. Армения фактически колония. Об этом ли мечтал армянский народ? Этого ли они ожидали? Почему они не смогли стать независимой страной? Из-за оккупации. Чего они добились этой оккупацией. Ничего. Они опозорились на политическом уровне, мы опозорили их, проведя активную работу во всех международных организациях, и были приняты необходимые нам, требующие международного права резолюции, решения. Потерпев поражение на поле боя, они опозорились на весь мир. Впредь они будут жить с этим клеймом, с клеймом «потерпевшей поражение страны». Они жили в Баку, Гяндже, других наших городах, районах. Кто-то что-то говорил им? Нет. Они лишились этого. Прогнав оттуда наш народ, проведя политику этнической чистки, они были вынуждены уйти и отсюда. Чего добились? Ничего. А теперь в этой позорной ситуации они грызутся между собой, уничтожают оставшуюся государственность. Тогда я говорил, чтобы они взялись за ум, положили конец этой оккупации. Армения не может развиваться пока продолжается эта оккупация, и не смогла. Зависимая с политической, военной точек зрения, неполноценная с экономической точки зрения. С идеологической точки зрения они сформировали очень вредные идеологические основы. Их идеологические основы созданы на лжи, на исторической фальсификации и прошлом. Как может прогрессировать страна, которая не может отстать от сфальсифицированного прошлого? Посмотрите, сколько войн было в мире. Возьмите хотя бы последние 100, 200 лет. Сколько людей погибло в этих войнах. Кто годами сохранил в своем сердце эту вражду, злобу? Кто растил своих детей c чувством ненависти? Вот будущее этого, вот реалии этого. Во время войны с Германией Советский Союз потерял десятки миллионов человек, спустя 10, 20 лет уже было перемирие. Сегодня отношения между Россией и Германией развиваются нормально. А страны Европы? Сколько Франция воевала с Италией. Сколько Германия воевала с Францией. Народ какой страны хранит в своем сердце эту ненависть, как говорится, воспламеняет ее. Вот, что привело Армению в такое состояние. Во всех своих бедах они виноваты сами. С другой стороны, как может развиваться страна, которая не может построить нормальные отношения с соседями? Территориальные претензии к Турции. Вообще потеряли голову. Выдвигать территориальные претензии к такой большой стране как Турция – самоубийство. Территориальные претензии к Азербайджану. В течение определенного времени они смогли реализовать эту претензию, оккупировали наши земли, изгнали соседний народ. Считали, что они правы и создавали ложную историю. Теперь они ждут помощи от других стран. Как будто, весь мир им должен. Ты независимая страна, так и живи как независимая страна. Если не можешь жить как независимая страна, то войди в состав другой страны. Спусти свой флаг, сложи его, положи в карман и иди живи в составе другой страны. Они сами являются причиной своих бед. Этот нанесенный по ним удар, произошедшие с ними события, может, отрезвят их, чтобы они смогли после этого жить как нормальная страна, если они сделают правильный выбор, если они нормализуют отношения с соседями.

Почему я говорю об этом?! Потому что мы живем в этом регионе, и хотим мы того или нет это соседство будет продолжаться. Я, как Президент страны и Верховный главнокомандующий, заинтересован, чтобы в нашем регионе, на Южном Кавказе был положен конец вражде и установились нормальные, деловые отношения. Во всяком случае, мы хотим этого. В период войны я говорил, говорю еще раз, у нас нет никаких проблем с армянским народом. Мы не проводили этническую чистку против армянского народа, как они это сделали против нас. Мы не разрушили их исторические памятники, мы защищаем их, и как вы знаете, предприняли важные шаги в связи с этим вопросом.

Мы не разрушали их города, хотя могли это сделать. Разрушить Ханкенди после взятия Шуши не составило бы большой проблемы. Мы могли бы разрушить его за один день. Сделали ли мы это? Нет. А во что они превратили наши города. Поэтому у нас нет проблем с армянским народом. Хочу сказать еще раз, все народы, проживающие в едином Азербайджанском государстве, обладают равными правами, в том числе армянский народ. В Азербайджане проживают тысячи армян. Кто-то что-то говорит им в нашей стране? Нет. Они нормально живут как граждане Азербайджана. Уверен, что придет день, и проживающие в Нагорном Карабахе армяне также поймут, что единственным путем для них является проживание бок о бок с азербайджанским народом, проживание в условиях добрососедства и воздержание от всех этих грязных деяний.

Что же касается очередной лжи, которую сегодня Армения пустила в оборот, я хочу прояснить и это. Сейчас озвучиваются такие цифры, якобы из Нагорного Карабаха бежали и стали беженцами 90 тысяч армян. Ложь. До второй Карабахской войны на территории Нагорного Карабаха и на наших оккупированных землях проживали от силы 60-65 тысяч человек. Откуда мы узнали об этом? У нас есть оперативные данные. У нас есть множество информационных источников в этом регионе, и одной из причин наших успехов является именно это. Мы с абсолютной точностью знали и знаем, что там происходит, где прячется главарь их хунты. Наверное, и он знает, что мы знали. Поэтому он не мог высунуть носа на улицу, сидел в бункере. У нас есть информация, источники, спутниковые изображения. Поэтому я с полной уверенностью говорю, что в Нагорном Карабахе, в том числе на оккупированных землях от силы проживали 65 тысяч человек. Хорошо, откуда в таком случае прибыли 90 тысяч беженцев? Опять фальсификация, ложь. Теперь, он жалобно блея, ползая, будет просить у всех о помощи. Главный принцип их идеологии – «Помогите мне». Какой народ может развиваться с такой идеологией? Только ожидать чего-то от кого-то, надеяться на что-то, а потом обижаться, выдвигать требования. Кому все это до сих пор принесло пользу?

Мы разоблачим эту ложь про число беженцев, и, если были беженцы, то это не наша вина. Потому что мы не сражались против гражданского населения. Это они воевали против гражданского населения. У нас 94 шехида из числа гражданских лиц, более 400 мирных жителей получили ранения, разрушены более 3000 наших домов. Их потери среди гражданских лиц в разы меньше. А они целенаправленно наносили удары по нашему гражданскому населению. Они обстреляли Гянджу баллистическими ракетами. Нанесли удар по Барде кассетными бомбами, фосфорными бомбами. Это – военное преступление. Город Тертер, можно сказать, разрушен. Больше всего снарядов упало на Тертер. Каждое утро мне докладывали, сколько снарядов упало. Был день, когда на один город, причем маленький, падало две тысячи снарядов. Разве это не армянское зверство? Разве это не повторение Ходжалинского геноцида? Посмотрите, с кем мы были лицом к лицу и кому мы нанесли поражение? Говорю еще раз, мы не только восстановили нашу территориальную целостность, мы также сломали хребет армянскому фашизму. Мы спасли регион от армянского фашизма, спасли мир от армянского фашизма. Но он может поднять голову. Но мы не позволим. Пусть все это знают. Мы пойдем на любой шаг, чтобы защитить себя. Мы предпримем любые шаги, чтобы защитить своих граждан, и никто не сможет остановить нас. За эти 44 дня весь мир увидел. Никто не может устоять перед нами, ставить нам условия. Представители стран, некоторых Западных стран, которые в первые дни войны хотели поставить нам условия, угрожать нам, оклеветать нас, получили наш жесткий ответ. Они увидели, что мы не из тех стран, которые преклоняют голову перед кем-то, и я не из тех лидеров, который потерпит от кого-то какое-то слово. Я ответил с лихвой и по мере необходимости буду отвечать. Поэтому, если армянский фашизм вновь поднимет голову, если против нас будет совершена какая-либо провокация, то они получат в 10 раз сильнее, в 10 раз, и никто не сможет остановить нас.

В настоящее время сложившаяся в Нагорно-Карабахском регионе географическая ситуация, конечно же, в разы увеличила наши возможности. Достаточно просто посмотреть на карту, чтобы любой мог увидеть у кого есть какие возможности. Поэтому я хочу еще раз сказать свое слово. Сегодня в Армении царит внутренний кризис. И это естественно. Потому что военное поражение, причем такое позорное поражение, конечно же, может привести к волнениям в любой стране. Поэтому, наверное, если после завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами. Но с палачами, теми, кто пролил кровь азербайджанского народа, у нас не может быть никаких связей. Пусть все это знают! После этого возможности Азербайджана в этом регионе, конечно же, расширятся, в том числе возможности влияния. Но наши возможности рассчитаны только лишь на сотрудничество. Все работы, которые мы провели до сегодняшнего дня в регионе, в котором мы живем, придали импульс сотрудничеству. Все наши проекты – энергетические, транспортные, гуманитарные проекты углубляют сотрудничество. Мы не сделали ни одного неправильного шага, например, не сделали ни одного шага, который мог бы создать какую-то проблему для нашего соседа. Поэтому у нас нормальные, хорошие отношения с соседними странами. Могу сказать, что они могут быть примером для многих. А каковы отношения Армении с ее соседями? С Азербайджаном такая вот оккупация, территориальные претензии к Турции. Россия сейчас, как говорится, выражает недовольство. Я знаю это, почему они не смогли доставить оружие через Иран. Потому что Иран дружественная, братская нам страна. Потому что, учитывая нашу просьбу, они закрыли свое воздушное пространство. Потому что не хотели, чтобы оно было доставлено и убило азербайджанцев. Против Грузии выдвигается та же претензия. Потому что в период войны Грузия также закрыла свое воздушное пространство и не позволила перевозить оружие наземными путями. И она не хотела, чтобы озверевший враг убивал наших гражданских лиц. Они выдвигают претензию против России, что она не помогла им. В своем интервью Президент России представил достаточно ясную и абсолютно точную информацию, выразил свою позицию. Азербайджан воевал на своей признанной международным правом территории. Поэтому здесь и речи не может идти о позволении вмешательства каких-либо союзнических отношений. Но они всем делают замечание, всеми недовольны. Как можно жить с таким мышлением?

Мы же и впредь еще более высокими темпами будем идти по пути развития. Мы добились поставленной цели на поле боя. Наши солдаты и офицеры показали свою силу. Мы продемонстрировали свою силу в политической плоскости, и трехстороннее Заявление полностью отвечает нашим интересам. Именно поэтому Заявление было подписано на глазах всего мира Президентом России и мною. Но вот, где подписал его премьер-министр Армении, пока не удается установить. Но это не так важно. Где-то на складе, или в закрытом месте, бункере, где живет, какая разница. Его подпись значится там. Это, по сути, акт капитуляции. Это – Победа Азербайджана, возвращение наших земель, поднятие нашего флага. Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Гадрут, Суговушан, Муровдаг, Шуша, в том числе несколько сел Лачинского района, часть Кельбаджарского района были освобождены от оккупантов на поле боя. Это обусловило нашу победу. Наша победа уже вызвала большие проблемы в Армении. Но посмотрите, какова реакция международных организаций на это? Есть реакция? Нет. Ежедневно в Армении арестовывают того или иного лидера оппозиции, причем совершенно необоснованно. Хоть какая-то западная страна отреагировала на это? Нет. Осудила это? Нет. Руководители основных оппозиционных партий арестованы. Никто ничего не говорит. Где ты, Совет Европы? Где ты, Совет Европы, недолюбливающий Азербайджан, пытающийся очернить нас, почему молчишь? Или же мониторинговый комитет. Там назначили несколько докладчиков по Азербайджану. Армения должна находиться под мониторингом. Почему молчишь, Совет Европы? Где твои руководители, твой мониторинговый комитет, политический комитет? Не видите, что в Армении господствуют репрессии? Не видите, что диктатор бросает вызов? Причем побежденный, поверженный диктатор. Почему же вы молчите? Где же ваша демократия, права человека? Есть ответ? Нет. И не будет. После моих слов, увидите, не будет. Все будет завуалировано, прикрыто. Европейский парламент принял против Азербайджана более 10 безобразных, построенных на лжи резолюций. Почему молчишь, Европейский парламент? Считаешь себя якобы центром демократии мира. Ответь, выступи с сообщением, заявлением, осуди это. На глазах всего мира диктатор уничтожает всю оппозицию. Убил одного человека. Среди захвативших парламент один человек уже найден мертвым. Почему вы молчите? Почему? Неправительственные организации, регулярно проводящие грязные кампании против нас, почему вы молчите? Хорошо, ударил по нам баллистической ракетой, вы смолчали, кассетными бомбами, фосфорными бомбами – опять смолчали. Крупные страны, страны, считающие себя лидерами Европы, почему вы молчите? Скажите, ответьте. А то каждый, кому не лень, пытается задеть нас. Отвечаю всем, всем с лихвой.

Диктатор Армении, находясь в бункере, полностью изолировал себя от мира, своего народа, а в Азербайджане есть единство народа и власти. Вот в чем разница. В этом и заключается наша сила. Наша сила – в нашем единстве. Сила и единство. Азербайджанский народ, наверное, помнит, что в последние 3-4 года я в своих выступлениях неоднократно говорил, что мир меняется, отношения меняются, международное право не работает, на первый план выходит фактор силы, преобладает принцип «кто силен, тот и прав». Все это можно увидеть в моих выступлениях, так как я правильно анализировал международное положение. Я не хочу сказать, что мы тоже должны идти по этому пути. Нет. Наш путь – путь справедливости и международного права. Мы ничего не делали за пределами международного права. Но я говорил, что фактор силы выходит на первый план, и мы должны быть готовы к этому, в течение всех этих лет шла подготовительная работа– как в экономической сфере, так и в области международных отношений, в первую очередь, армейского строительства. Мы накопили эту силу и в нужный момент нанесли удар. Смяли врагу голову. Смяли так, что он навеки запомнит это, навеки. Мы поставили это клеймо. Азербайджанский народ – народ-победитель. Азербайджанская армия - армия победительница. Мы одержали победу на поле боя, в политической плоскости, освободили наши земли от оккупантов.

Сегодня я с чувством безграничной гордости передаю, сообщаю моему народу об освобождении Агдама. Уверен, что переживаемые сегодня нами дни, мгновения навеки останутся в памяти каждого азербайджанца. Мы пишем историю, новую историю. Пишем новую славную историю нашего народа, нашей страны. Это – история Победы. После этого мы, в первую очередь, должны обеспечить возвращение наших граждан на освобожденные от оккупации земли. Нам необходимо мобилизовать все силы. Нам следует мобилизовать все материальные возможности, чтобы в скором времени вернуть наших граждан в родные края.

Мой дорогой народ, дорогие агдамцы, хочу еще раз сердечно поздравить вас с этим замечательным историческим событием. Желаю вам здоровья, счастья. Агдам наш! Карабах – это Азербайджан!