Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении законопроект об учреждении новых орденов и медалей Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении законопроект об учреждении новых орденов и медалей Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend.
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсуждался законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана «За победу в Отечественной войне».
В законопроекте предусмотрены нижеследующее изменения:
- в статье 1 п. 1.1. после слов «Наивысшая награда Азербайджанской Республики – орден «Гейдар Алиев» добавляются слова – «Орден Победы», «Орден «Карабах»;
- в статье 2 п. 1.2. до слов "медаль "Золотая звезда" добавляются слова "медаль "Герой Отечественной войны", а после слов «медаль «За отвагу» добавляется нижеследующее:
Медаль «Отважный боец»;
Медаль «За отличие в бою»;
Медаль «За освобождение Суговушана»;
Медаль «За освобождение Джабраила»;
Медаль «За освобождение Ходжавенда»;
Медаль «За освобождение Физули»;
Медаль «За освобождение Зангилана»;
Медаль «За освобождение Шуши»;
Медаль «За освобождение Кельбаджара»;
Медаль «За освобождение Агдама»;
Медаль «За освобождение Лачына»;
Медаль «Участник Отечественной войны»;
Медаль «За заслуги в тылу в Отечественной войне».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)