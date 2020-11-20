БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении законопроект об учреждении новых орденов и медалей Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсуждался законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана «За победу в Отечественной войне».

В законопроекте предусмотрены нижеследующее изменения:

- в статье 1 п. 1.1. после слов «Наивысшая награда Азербайджанской Республики – орден «Гейдар Алиев» добавляются слова – «Орден Победы», «Орден «Карабах»;

- в статье 2 п. 1.2. до слов "медаль "Золотая звезда" добавляются слова "медаль "Герой Отечественной войны", а после слов «медаль «За отвагу» добавляется нижеследующее:

Медаль «Отважный боец»;

Медаль «За отличие в бою»;

Медаль «За освобождение Суговушана»;

Медаль «За освобождение Джабраила»;

Медаль «За освобождение Ходжавенда»;

Медаль «За освобождение Физули»;

Медаль «За освобождение Зангилана»;