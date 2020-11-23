БАКУ /Trend/ - Азербайджан объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна.

Как сообщает в понедельник Trend, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 103 (геноцид) УК Азербайджана.

Представление было рассмотрено в Бакинском военном суде судьей Эльбеи Аллахвердиевым и удовлетворено. Решением суда в отношении Оганяна была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, он объявлен в международный розыск.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)