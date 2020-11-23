В ЮНЕСКО и ИСЕСКО представлены итоги первичных мониторингов на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра культуры Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Анар Керимов обратился к гендиректорам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, в обращении было доведено до внимания, что на территориях Азербайджана, которые были под оккупацией вооруженных сил Армении в течение почти 30 лет и недавно освобождены Азербайджаном, проведен предварительный мониторинг для определения ущерба, нанесенного культурному наследию.

В обращении были отмечены итоги предварительного мониторинга ущерба, нанесенного историческим, культурным и религиозным памятникам Азербайджана на территориях, которые находились под армянской оккупацией.

Было подчеркнуто, что уничтожение исторического и культурного наследия является грубым нарушением требований соответствующих международных конвенций и преступлением против человечности.

"Развитие исторически существовавшего в Азербайджане мультикультурального и толерантного общества сегодня является одним из основных направлений государственной политики страны. Сегодня представители разных народов и религий мирно живут бок о бок в нашей стране и вносят свой вклад в общий прогресс Азербайджана. Наряду с многочисленной мусульманской общиной, христианские и еврейские религиозные общины также являются активной частью нашего общества, а памятники и места поклонения, принадлежащие этим религиям, охраняются, ремонтируются и реставрируются азербайджанским государством", - подчеркнуто в обращении.

В завершение было отмечено, что результаты текущего мониторинга на освобожденных территориях будут регулярно представляться руководителям обеих организаций.

(Текст: Турал Гараджаев)