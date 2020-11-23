Русская община Азербайджана направила обращение Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Русская община Азербайджана направила обращение Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Гейдарович Алиев!

От имени Русской общины Азербайджана позвольте поздравить Вас и Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиеву с великой, громкой, однозначной победой всего азербайджанского народа над врагом. Оккупационные силы Республики Армения напрочь разбиты и отступили.

Трехстороннее заявление Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации поставило окончательную точку в 30-летней войне, закрепив за Азербайджаном статус победителя.

Ильхам Гейдарович, мы знаем, что Вы делали все для того, чтобы этот конфликт был урегулирован мирным путем, в соответствии с 4-мя резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако деструктивная позиция Армении не дала возможности добиться прогресса на переговорах, а постоянные военные провокации привели к эскалации конфликта 27 сентября этого года.

Мы, русское население Азербайджана, выражаем Вам искреннюю благодарность и глубочайшую признательность за Вашу стойкость, мудрость и стремление идти до победного конца.

Наша храбрая, доблестная армия под Вашим руководством в короткие сроки освободила от армянской оккупации множество сел, городов и вынудила Армению подписать полную военную капитуляцию.

Многие русские граждане республики, как и в начале 1990-х, встали плечом к плечу с азербайджанским народом и приняли участие в восстановлении территориальной целостности страны, отстаивая право на нерушимость границ Азербайджана.

Мы помним Ваши слова о том, что сегодня мы едины, и это единство никому не удастся разрушить.

Ваши действия, господин Президент как Главнокомандующего, дипломата, политика и гражданина своей страны вызывают твердую уверенность в завтрашнем созидательном дне, когда тысячи людей смогут вернуться на освобожденные земли, заново отстроить свои дома, воспитать новое поколение, не знающее ужасов войны.

Спасибо Вам за Ваши титанические усилия по восстановлению мира и благополучия на земле Азербайджана и его Нагорного Карабаха.

Ваши проникновенные обращения к народу Азербайджана вселили уверенность, сплотили народ в едином порыве разгромить врага и отстоять территориальную целостность Азербайджана. Мы освободили наш Карабах и все прилегающие регионы, наш флаг развевается в Шуше – сердце Карабаха. Вынужденные переселенцы скоро вернутся на свои родные земли и весь наш край снова станет процветающим.

День нашей долгожданной славной Победы весь азербайджанский народ празднует вместе с Вами.

Да здравствует Верховный главнокомандующий!

Да здравствует многонациональный азербайджанский народ!

Да здравствует азербайджанская армия!

Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак", - говорится в обращении.