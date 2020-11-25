Подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район

БАКУ /Trend/ - Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.

В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Кельбаджара.