Подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район
БАКУ /Trend/ - Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.
В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Кельбаджара.
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