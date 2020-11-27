Мы вступили в новый этап урегулирования нагорно-карабахского конфликта - глава МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Конфликты, затяжная внешняя агрессия и отсутствие ответственности угрожают миру и безопасности. Это также мешает региональному сотрудничеству.
Об этом в ходе 42-го заседания Совета глав МИД стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, передает в пятницу Trend.
Джейхун Байрамов отметил, что заявление, подписанное Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении 9 ноября этого года, открыло новую страницу в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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