Турецкие саперы приступили к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана
Политика 30 ноября 2020 19:13 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Инженерно-саперные подразделения сухопутных войск вооруженных сил Турции приступили на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана к операциям по разминированию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
Было отмечено, что саперные группы будут расчищать территории от мин, а также проведут учения для военнослужащих армии Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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