Турецкие саперы приступили к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Инженерно-саперные подразделения сухопутных войск вооруженных сил Турции приступили на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана к операциям по разминированию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Было отмечено, что саперные группы будут расчищать территории от мин, а также проведут учения для военнослужащих армии Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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