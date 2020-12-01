В Азербайджане внесены изменения в Государственную программу по развитию официальной статистики - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменения в утвержденную распоряжением Президента Азербайджана № 3672 от 14 февраля 2018 года "Государственную программу по развитию официальной статистики в Азербайджанской Республике в 2018-2025 годах".

Согласно изменению, разработка методики и проведение выборочного статистического обследования по занятости выпускников учреждений профессионального и среднего специального образования, а также проведение выборочного статистического обследования пассажирских перевозок автомобильным транспортом начнется в 2021 году. Ранее планировалось начать исследования с 2020 года.

Срок проведения ежеквартального выборочного статистического исследования по изучению деловой активности субъектов предпринимательства определен на 2021-2024 годы. Ранее планировалось, что этот период будет охватывать 2020-2023 годы.