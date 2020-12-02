Глава МИД Азербайджана встретился с новым послом Афганистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Афганистана в Азербайджане Амануллы Джейхуна.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, поздравив Амануллу Джейхуна с назначением послом в Азербайджане, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил тесные дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Афганистаном. С благодарностью была подчеркнута поддержка Афганистаном справедливой позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который на протяжении многих лет представлял серьезную угрозу безопасности Азербайджана и региона в целом, в частности открытая демонстрация этой поддержки во время последних боевых действий. Министр отметил большой потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя странами.

Посол Аманулла Джейхун поздравил министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и народ Азербайджана с победой, достигнутой под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Было подчеркнуто, что Афганистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана и ясно демонстрировал эту поддержку. Отметив, что Афганистан ценит отношения с Азербайджаном, посол подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по расширению сотрудничества на международных площадках, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу Афганистана успехов в его будущей деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)