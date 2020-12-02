Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Второго декабря между главами МИД Азербайджана и России - Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министры обсудили исполнение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Также были обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.