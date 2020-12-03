Президент Ильхам Алиев: Специальная сессия Генассамблеи ООН - грандиозный успех государств-членов Движения неприсоединения

БАКУ/Trend/- С чувством сожаления сообщаем о появлении большого количества новых сфер, вызывающих обеспокоенность, в то время, когда мы отмечаем 75-летие ООН - важного многостороннего форума для реагирования на актуальные глобальные вопросы и вызовы. Эта обеспокоенность требует вновь продемонстрировать нами коллективную приверженность мультилатерализму и ценностям международного сотрудничества, лежащим в основе Устава ООН и «Повестки дня по устойчивому развитию 2030».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в видеоформате на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией - COVID-19.

«Ярким примером этого является большая поддержка государствами-членами ООН инициативы проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией COVID-19, выдвинутой Движением неприсоединения. Среди прочего, это грандиозный успех государств-членов Движения неприсоединения. Потому что в этом году мы также отмечаем 65-летие принятия Бандунгской декларации, которая включает в себя поощрение международного сотрудничества. В связи с этим от имени Движения хотел бы выразить искреннюю благодарность государствам-членам ООН и Председателю Генеральной Ассамблеи за поддержку в проведении специальной сессии»,- отметил глава государства.