Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, в сюжете рассказывается, что в ходе недавних военных операций в зоне карабахского конфликта одним из первых под контроль Баку перешло село Мадагиз, которому официально уже возвращено азербайджанское название Суговушан.

Один мужчина попросил съемочную группу взять его с собой, это его родные места. Как рассказывает Халик Гумбатов, ему было 14 лет, когда вместе с семьей пришлось уехать из села. Он видит родные места впервые за 27 лет. Мужчина попросил съемочную группу не снимать его слезы радости: "Нет, наш дом они не разрушили. Он все еще стоит. А вот балкона больше нет. Мне вспоминается детство. Мама не разрешала нам ходить на озеро, боялась, что мы утонем. Однажды ночью пришел бородатый армянин. Он сказал, что к утру мы должны уехать. Нам разрешили взять только лошадь. Но тут снова появился тот армянин, взял лошадь под уздцы и сказал: "Эту лошадь вы не заберете". Я был маленький, плакал. Они ее забрали, а мы ушли пешком".

"На пути сюда мы прошли через несколько контрольно-пропускных пунктов. Повсюду одни военные. Но местным жителям не терпится вернуться домой", - передает из села корреспондент Euronews Эмин Ибрагимов.