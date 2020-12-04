Сегодня в Азербайджане минутой молчания будет почтена память шехидов Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Сегодня 4 декабря 2020 года в 12:00 в Азербайджане минутой молчания будет почтена память шехидов.

Как сообщает Trend, память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, будет почтена в 12:00 минутой молчания.